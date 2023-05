Katia Follesa travolta dalle critiche per aver presentato la première dei Ferragnez: la durissima replica della comica

Katia Follesa criticata per aver presentato la première dei Ferragnez

La comica e conduttrice Katia Follesa è finita nel mirino dei social per aver presentato l’anteprima della serie The Ferragnez, che si è svolta nella serata di mercoledì 17 maggio a Milano.

La presentatrice, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme a Chiara Ferragni e Fedez. La presenza della comica, però, evidentemente non è piaciuta a tutti.

“I Ferragnez anche no” ha scritto qualcuno. E ancora: “Katia scusa, ma questo giro passo”. C’è anche chi non ha perso occasione per polemizzare: “In un giorno di lutto nazionale con le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, una regione in ginocchio, un evento così assolutamente fuori luogo. Inappropriato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Critiche che non sono piaciute a Katia Follesa che ha replicato con un durissimo post apparso tra le sue stories Instagram.

“Non ho capito scusate – ha scritto la comica – Il disappunto qual è? Che ho presentato un evento che riguarda i Ferragnez? Mi sembra follia. La mia risposta è: mi è piaciuto un sacco fare il mio lavoro”.