Kanye West e Kim Kardashian, ufficializzato il divorzio: 200 mila dollari al mese per i figli

Kenye West e Kim Kardashian hanno ufficializzato il divorzio. Il rapper e l’ormai ex moglie hanno raggiunto l’accordo per il mantenimento congiunto dei quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm, rispettivamente di nove, sei, quattro e tre anni. Per loro, West si è impegnato a versare a Kardashian una cifra da capogiro. Ben 200 mila dollari per i bambini. Sarà inoltre responsabile delle spese mediche, scolastiche e per la sicurezza. Mentre le proprietà saranno divise tra i due in base agli accordi prematrimoniali. A riportare la notizia è stato People citando “documenti ufficiali”. I documenti di transazione sono stati infatti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Kanye inizierà a pagare Kardashian a partire da gennaio 2023.

Il divorzio è stato finalizzato nove mesi dopo che la Kardashian ha chiesto di tornare legalmente single. Inizialmente West aveva impugnato la richiesta. Poi, invece, aveva fatto marcia indietro affermando di aver chiesto al suo team legale di accelerare lo scioglimento del matrimonio in modo da dedicarsi completante ai figli. West e Kardashian si erano sposati nel 2014. Ma nel 2020 la loro relazione è stata travolta da una brutta crisi di coppia. Allora West annunciò la sua candidatura alla presidenza Stati Uniti. Nel 2021 Kardashian ha richiesto ufficialmente il divorzio dal rapper, che ora si fa chiamare Ye.