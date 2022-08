Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano: cosa c’è dietro la notizia bomba che sta facendo impazzire i social

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano: la notizia corre sui social

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono già lasciati? La notizia impazza sui social da 24 ore e sta facendo letteralmente impazzire gli utenti a caccia di informazioni su quello che è già diventato il gossip dell’estate.

Ma cosa c’è di vero? In realtà poco o nulla. A scatenare il putiferio è stato un articolo pubblicato sul magazine Hollywood Life, in cui c’era scritto che i due, dopo la luna di miele a Parigi, avevano passato alcuni giorni separati, lui a Los Angeles, lei in Europa.

Nonostante l’articolo non scrivesse mai che i due si fossero separati, né sia arrivata una conferma dai diretti interessati, sui social è partita una girandola di commenti sul probabile divorzio della coppia ad appena tre settimane dal loro matrimonio.

In realtà nello stesso articolo vi era scritto: “Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a HollywoodLife in esclusiva che la coppia è assolutamente d’accordo sul passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore molto più forte”.

“Il tempo che trascorrono lontani l’uno dall’altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada” si legge ancora nell’articolo in cui si cita una fonte vicina alla cantante.

Perché una semplice notizia su una separazione fisica si sia trasformata in un gossip sul possibile divorzio tra i due rimane un vero e proprio mistero.