Jennifer Aniston mostra la finzione dei post su Instgram

Da quando ha scoperto Instagram, Jennifer Aniston non fa che postare foto e video di sé alle prese con il nuovo giochino: nell’ultimo post pubblicato, vediamo l’attrice intenta a smascherare la finzione del social network delle foto.

La 50enne di Los Angeles ha pubblicato un post in cui ci sono due foto: il classico “prima” e “dopo”, che, però, stavolta mette in mostra il lato oscuro di Instagram. E cioè la preparazione che si cela dietro la foto perfetta.

E così Jennifer Aniston si lancia nella parodia del social network e mette a nudo i segreti della perfezione. Certo, parliamo pur sempre delle foto di attrici di Hollywood, modelle e influencer e non certo di quelle di comuni mortali, ma scagli la pietra chi almeno una volta nella vita (social) non si è fatto scattare una foto appositamente per Instagram!

L’attrice di Los Angeles nella prima foto mostra i preparativi. La 50enne imbronciata si sottopone alla cura spasmodica dei suoi assistenti: parrucchieri, make up artisti e stylist. Ovviamente si tratta di un servizio fotografico, ma lo sforzo è lo stesso di tante e tanti che si impegnano parecchio prima di pubblicare lo scatto perfetto sui social network. Nella seconda foto, invece, vediamo il risultato finale: quello di una Jennifer Aniston perfetta davanti all’obiettivo della fotocamera.

Ma l’attrice non cerca affatto la perfezione sui social, dove anzi si presenta ancora una volta esibendo la sua bella dose di ironia. Nella didascalia che accompagna le due fotografie, l’attrice statunitense scrive: “Sono solo una ragazza… uno stylist. Un fotografo. Una squadra per le luci, una macchina del vento, gli oggetti di scena, un pc.. che ti chiede di pensare che mi sia effettivamente svegliata con questo aspetto”.

Insomma, siamo al quarto post di Jennifer Aniston su Instagram e la amiamo sempre di più.