La disperazione della modella maggiorata di Onlyfans: “Tutti mi guardano il seno, non riesco a vivere in pace”

La disperazione della modella maggiorata di Onlyfans

Jazmyne Day, modella 29enne di Onlyfans, ha detto di essere disperata a causa dei commenti che le vengono fatti sul suo seno extra large.

La giovane di origini gallesi ha raggiunto la notorietà sulla piattaforma per adulti proprio per il suo seno esplosivo, frutto ovviamente di numerosi interventi chirurgici.

Le forme a dir poco generose, però, oltre alla fama hanno causato alla modella anche diversi problemi, come lei stessa racconta in un’intervista.

“Il mio seno è vistoso ok ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti. In Australia ad esempio, sono stata benissimo perché lì tutti mi trattavano come una persona normale senza soffermarsi sul mio aspetto fisico”.

La modella, infatti, ha raccontato di essere stata di recente in Australia dove è stata trattata diversamente da come di solito viene trattata nel Regno Unito o negli Stati Uniti.

“Si dimenticano che sono ancora un essere umano, anche se con le tette enormi” ha dichiarato la donna, che poi ha aggiunto: “Ricevo molti sguardi arrabbiati, principalmente da altre donne”.

“Ho capito, il mio aspetto non sarà per tutti i gusti, e va bene così” ha aggiunto la modella.