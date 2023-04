“Sono troppo bella per alzarmi alle 6 e lavorare”: il video dell’influencer 19enne fa infuriare il web

L’influencer 19enne fa infuriare il web: “Troppo bella per andare a lavorare”

È polemica sul web per le dichiarazioni di Lucy Welcher, una influencer di 19 anni che ha caricato un video sui social affermando di essere troppo giovane per lavorare.

La giovane, che ha un discreto seguito su TikTok, ha infatti postato un filmato in cui afferma: “Non voglio lavorare per il resto della mia vita… Secondo voi ho voglia di alzarmi tutte le mattine alle 6 per i prossimi 60 anni? No! Sono troppo bella!”.

Tiktoker se vuelve viral tras asegurar que es demasiado bonita para trabajar… pic.twitter.com/HDTdFVPVXV — Lo + viral (@VideosVirales69) November 8, 2022

Il video, nemmeno a dirlo, è ben presto diventato virale e ha scatenato le reazioni dei follower. “Odio dirtelo, ragazzina, ma il mondo non gira intorno a te” ha scritto un utente.

“Che ne dici di cercare di essere un’adulta invece di una principessa privilegiata che aspetta che la vita le venga consegnata?” è la riflessione di un altro fan.

E ancora: “Questi giovani pensano di poter diventare famosi con i social e fare la bella vita quando sono ignoranti e non hanno alcuna qualità”.

Travolta dalle polemiche, l’influencer è stata costretta al dietrofront dichiarando: “Stavo solo scherzando. Ma nessuno può più scherzare e adesso devo subire quest’ondata di odio”.