Roberto D’Agostino: “Totti ha i messaggi erotici di Ilary”

“Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici che Ilary si scambiava con l’amante”: a lanciare la bomba è Roberto D’Agostino, secondo cui l’ex calciatore sarebbe anche in possesso dei video che mostrano la Blasi e suo padre prendere i Rolex dell’ex capitano della Roma dalle cassette di sicurezza.

Ospite di Domenica In, il fondatore di Dagospia, il sito che per primo ha dato la notizia della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha rivelato anche che la relazione tra i due era finita da tempo: “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”.

Secondo D’Agostino a contribuire alla rottura sarebbe stata anche l’ascesa di popolarità di Ilary Blasi: “Mentre lei saliva, lui scendeva, perché usciva fuori dalle celebrità”.

Tra le rivelazioni fatte da D’Agostino, anche uno sulle iniziali smentite della coppia sulle indiscrezioni che già a febbraio parlavano di una rottura tra i due: “Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non conoscerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”.

“Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l’annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi” ha rivelato ancora Roberto D’Agostino.

Secondo D’Agostino la battaglia legale tra i due per la separazione si preannuncia durissima anche perché l’ex calciatore, sempre secondo quanto rivela il giornalista, sarebbe in possesso degli screenshot dei messaggi erotici che Ilary Blasi si scambiava con il presunto amante e anche di un video, che Totti si sarebbe fatto consegnare dalla banca, in cui si vedono l’ormai ex moglie e il padre di lei portare via una cassetta di sicurezza con dentro i Rolex dell’ex giocatore della Roma.

Subito dopo le dichiarazioni di D’Agostino, i legali di Ilary Blasi, hanno smentito la notizia secondo cui vi sarebbero dei messaggi erotici della loro assistita: “Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Domenica In, – si legge in una nota – l’avvocato Alessandro Simeone, difensore della signora Ilary Blasi, precisa che non esistono né sono mai esistiti messaggi ‘erotici’ scambiati della sua assistita con soggetti terzi”.