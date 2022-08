Nuova vita per Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale DiPiù, la conduttrice starebbe pensando di cambiare look, visto la netta somiglianza con Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del Pupone. Ma soprattutto di riprendere gli studi e tornare sui banchi dell’università.

Secondo i ben informati Ilary si prenderebbe un anno sabbatico lontano dalla televisione e a quanto pare la sua nuova passione sarebbe lo studio. Un deciso cambio di rotta, dunque, dopo anni sotto le luci della ribalta. Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio – si legge sulle pagine del settimanale, che cita alcuni amici della showgirl – i quali sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a sé stessa. Dopo il matrimonio con Totti, Ilary avrebbe lasciato l’università per dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro.

Noemi Bocchi, invece, è laureata in Economia alla Lumsa di Roma e ora starebbe pensando di frequentare un master. Una decisione, quella della conduttrice, non ancora ufficiale. Di certo la showgirl vuole cambiare vita e dedicare più tempo a sé stessa, come dimostrano i viaggi in Tanzania e in montagna. Non solo un cambio dal punto di vista culturale. Ilary starebbe anche valutando l’idea di stravolgere il proprio look, vista l’evidente somiglianza tra Noemi Bocchi e lei: “Al momento la 41enne è sempre uguale – forse è alla ricerca del taglio più giusto – ma nei prossimi mesi potrebbe sorprenderci…”, spiegano ancora i suoi amici.