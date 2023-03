Ilary Blasi cancella tutte le foto con Totti su Instagram, tranne due: ecco quali

Ilary Blasi cancella le foto con Totti su Instagram, tranne due: ecco quali

Ilary Blasi ha cancellato da Instagram le foto insieme all’ex marito Francesco Totti. Le uniche foto rimaste sono due, in cui gli ex coniugi sono insieme ai figli. Probabilmente a voler comunicare che la famiglia resta, nonostante la fine della loro relazione. Una scelta ponderata o una dimenticanza? Il dubbio avanza tra i fan, che non hanno potuto non notare l’operazione di pulizia effettuata dalla showgirl egli ultimi giorni. Lo riporta Repubblica.

Nel frattempo, lei è volata in Germania per trascorrere alcuni giorni insieme al suo nuovo compagno, Sebastian Muller. Mentre Totti si trova in settimana bianca con Noemi Bocchi, i figli di lei, Chanel e Isabel. Anche in questo caso, il grande assente è Christian.