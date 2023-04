Ilary Blasi rompe il silenzio sulla separazione da Totti: “Altro che 15mila euro, mai offerte quelle cifre”

Ilary Blasi rompe il silenzio sulla separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi rompe il silenzio e parla per la prima volta della separazione da Francesco Totti a pochi giorni dalla prima sentenza sul divorzio della coppia.

La conduttrice, attraverso i suoi avvocati, è intervenuta per smentire le indiscrezioni secondo cui avrebbe rifiutato i 15mila euro mensili offerti dall’ex calciatore per il mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel.

“In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine” hanno precisato i legali di Ilary Blasi, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

“Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale” hanno aggiunto gli avvocati.

L’accordo tra i due ex coniugi, dunque, appare assai lontano. A questo punto sarà il giudice a doversi pronunciare sull’affidamento dei figli e sulla titolarità della villa all’Eur, l’abitazione dove, fino a pochi mesi fa, i due convivevano insieme ai loro tre figli.