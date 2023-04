Ilary Blasi, primo compleanno con Bastian Muller in una location esclusiva

Ilary Blasi oggi, 28 aprile 2023, compie 42 anni. E dopo oltre 20 anni di candeline spente al fianco di Francesco Totti, stavolta la conduttrice dell’Isola dei Famosi festeggia con Bastian Muller, l’uomo che è ruscito a regalarle il sorriso dopo il doloroso addio all’ex capitano della Roma. La nuova coppia ha festeggiato con una cena a lume di candela in un posto da sogno esclusivamente riservato per loro a Marrakech, in Marocco.

A renderlo noto è stata la stessa Ilary che ha caricato tutto nelle sue storie Instagram. Ilary prende il suo nuovo fidanzato per mano e lo conduce in una fiaba dai profumi orientali. Una corte illuminata solo da candele e un tavolo al centro della sala, per due ovviamente. Lei indossa un succinto abito nero che mostra nella storia successiva. L’ultimo scatto per i follower e di lei abbracciata al fidanzato.