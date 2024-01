Ilary Blasi: “Vorrei invitare Francesco Totti a cena, spero sia felice con Noemi Bocchi”

“Che stupida”, il libro con il quale Ilary Blasi racconta la sua versione a proposito della fine del matrimonio con Francesco Totti, si conclude con un invito: quello che la conduttrice rivolge all’ex marito affinché entrambi seppelliscano l’ascia di guerra. Ilary lo racconta nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo. Forse non ha avuto il coraggio, ancora una volta non ho una risposta. Magari ha cercato di vedere se riusciva a rimettere le cose a posto, non lo so”.

La Blasi ha poi parlato dei figli che, nonostante l’interesse condiviso con Totti di tutelare il loro benessere, avrebbero risentito della burrascosa separazione: “Hanno un buon rapporto con entrambi. Non ho fatto nulla per aggiungere tensione tra loro e il padre. È giusto che lo frequentino. Che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi. Non hanno assolutamente colpa mamma mia no, proprio no, almeno questo peso non l’hanno vissuto. Certo, all’inizio non è facile e certe scelte le ho fatte anche d’istinto. Su questo l’interesse di tutti e due era di proteggere – mi viene da ridere – il più possibile i figli. Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo… come dire… insomma…i grandi ovviamente si rendono conto di quello che succede”.

Infine, Ilary ha fatto sapere di non essere contraria al rapporto nato tra Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi: “Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena”. Lei stessa, del resto, ha voltato pagina insieme a Bastian Muller. E a proposito della possibilità di risposarsi: “Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Uno direbbe: ma come, anche dopo questa esperienza? Però, cosa posso dire, io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana… Essere sposata non è stata assolutamente una esperienza traumatica, per me… e poi dicono che il secondo è più bello, quindi…”.