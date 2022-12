Ilary Blasi posta le foto con il chirurgo, bufera sui social: “Rovinata”

Ilary Blasi ha condiviso sui social una foto insieme alla dottoressa Giulia Cervelli, medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Estetica. Ma sui social l’ex moglie di Totti è stata attaccata dagli haters.

I leoni da tastiera hanno subito attaccato Ilary Blasi sul profilo della dottoressa che ha ricondiviso le foto commentando “la più bella”. Ma molte donne hanno commentato: “Si è rovinata”. E ancora: “È irriconoscibile”, “dovrebbe cambiare chirurgo”. C’è addirittura chi dice che dovrebbe farsi “aggiustare le mascelle”.

Gaffe degli haters

Eppure, lo scatto non voleva essere l’annuncio di un nuovo ritocchino. Ilary Blasi avrebbe incontrato la dottoressa solo per ricorrere al counturing. Nessun intervento chirurgico, ma un tecnica di make-up che è stata applicata alle foto in questione. Senza tener conto di un certo grado di “deformazione” dovuta alla camera interna dello smartphone.

La Blasi, tuttavia, ormai è abituata a certi commenti e ha scelto di non rispondere a nessuno. Andando oltre per l’ennesima volta.