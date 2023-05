Le spese esagerate di Ilary Blasi: ecco quanto paga al mese solo di bollette

Il divorzio Blasi-Totti è ancora la notizia dell’anno. In queste ultime settimane si è parlato degli accordi per il mantenimento dei ragazzi, della divisione del patrimonio, con le varie case che la ex coppia ha in comune. Molte indiscrezioni dicevano che la conduttrice voleva una cifra più alta di quella offerta dall’ex capitano della Roma. Alla fine, dopo voci e notizie, si è giunta ad una provvisoria decisione. Infatti il giudice del Tribunale ha deciso che al momento Totti dovrà versare ad Ilary per il sostentamento dei figli 12.500 euro al mese.

Ilary Blasi, grazie ad una prima provvisoria sentenza del Tribunale di Roma, dovrà ricevere dal suo ex ben 12.500 euro al mese per il mantenimento dei 3 figli. Ha anche ottenuto la villa all’Eur che prima era di famiglia. Una casa tanto grande da poter correrci dentro. Ovviamente, avendo tali dimensioni, anche le spese non sono da meno.

Secondo quanto pubblicato da Il corriere della sera, questo non sarebbe proprio un colpo fortunato per la conduttrice. Infatti, adesso è costretta a sostenere da sola tutti i costi che a quanto pare sono esagerati: la cifra si aggirerebbe intorno ai 30 mila euro al mese. Soldi che servono per coprire tutte le bollette.

La villa è formata da ben 25 stanze, c’è la spa, i campi da tennis e da calcio, due piscine e tante altre zone con spazi dove poter trascorrere il tempo e rilassarsi al meglio. C’è persino, come riporta il Corriere, un macchinario per la separazione automatica della spazzatura. Ovviamente, il denaro da sborsare è dovuto alle dimensioni della struttura, dato che si tratta di un’abitazione da 1500 metri.