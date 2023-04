Ilary Blasi festeggia la prima sentenza sul divorzio da Totti? L’enigmatica foto apparsa sui social

Ilary Blasi festeggia la prima sentenza sul divorzio da Totti? La foto

Ilary Blasi ha ottenuto una vittoria nella prima sentenza sul divorzio da Francesco Totti: la conduttrice de L’Isola dei famosi, così come l’ex calciatore della Roma del resto, non ha ufficialmente commentato la decisione del Tribunale di Roma, anche se sui social della presentatrice è apparsa una strana foto che in molti hanno decifrato come una frecciatina nei confronti dell’ex marito.

Tra le stories del profilo Instagram di Ilary Blasi, infatti, è apparsa un’immagine della conduttrice mentre mima il gesto del silenzio accompagnato da un eloquente “Sshhhhh”.

Ilary Blasi, dunque, chiede silenzio. Ma a chi? All’ex marito Francesco Totti? O magari a quei follower che hanno criticato il suo nuovo look mostrato nella prima puntata de L’Isola dei famosi? Non è dato sapere dal momento che Ilary non ha aggiunto nulla.

Certo è che la foto arriva proprio all’indomani della sentenza della giudice Simona Rossi, la quale ha deciso che l’ex capitano della Roma dovrà versare mensilmente all’ormai ex moglie 12.500 per il mantenimento dei tre figli, a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie.

A Ilary Blasi, inoltre, va la villa dell’Eur e l’affidamento dei figli, anche se con le dovute differenze. Cristian e Chanel, infatti, potranno vedere il padre in qualsiasi momento, mentre per stare insieme alla più piccola, Isabel, Francesco Totti dovrà rispettare il calendario del Tribunale.