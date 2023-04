Isola dei Famosi, gaffe a luci rosse di Ilary Blasi: “A me i normodotati non piacciono”

Isola dei Famosi, gaffe di Ilary Blasi: “A me i normodotati non piacciono”

Nella serata di lunedì 17 aprile, su Canale 5, ha preso il via la nuova edizione de L’isola dei Famosi e Ilary Blasi è incappata subito in una gaffe a luci rosse che ha scatenato l’ironia del web e non solo.

Nel corso della puntata, infatti, la conduttrice, mentre cercava di spronare i naufraghi a non essere banali nelle risposte, si è lasciata scappare: “L’ho detto anche nell’intervista, a me i normodotati non piacciono!”.

Ilary Blasi, poi, si è subito corretta scoppiando in una fragorosa risata: “No…volevo dire normotipo non normodotati”.

“Ma che hai detto?” hanno esclamato gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria che non hanno perso l’occasione per sottolineare subito la gaffe a luci rosse della conduttrice.

All’inizio dell’appuntamento, inoltre, Ilary Blasi non ha perso occasione per lanciare una frecciatina neanche troppo velata nei confronti del suo ex marito Francesco Totti.

“Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me – ha dichiarato Ilary Blasi a inizio puntata – Sto parlando di Nicola Savino”. La conduttrice poi ha aggiunto ridendo: “Per uno che va, c’è sempre uno che arriva”.