Ilary Blasi, la dedica di Chanel per il suo 42esimo compleanno: “Non cambiare mai”

“Non cambiare mai”. Per il 42esimo compleanno di Ilary Blasi non potevano mancare gli auguri dalla figlia Chanel. Nelle sue storie Instagram, la 15enne ha voluto festeggiare l’occasione pubblicando due foto con la madre. Nella prima, che risale a quando era bambina, sono immortalate insieme in spiaggia, la seconda invece è più recente e vede la figlia di Francesco Totti sorridere insieme alla madre, sempre in una località di mare. “Auguri. Non cambiare mai”, la scritta che accompagna la seconda foto.

A celebrare la conduttrice dell’Isola dei famosi c’è stato anche il fidanzato Bastian, che l’ha sorpresa organizzando una cena a lume di candela in una sala di un lussuoso hotel a 5 stelle in Marocco, allestita solo per loro. Una serata memorabile per Ilary, che ha ricondiviso diverse foto sui social, mentre il nuovo fidanzato ha pubblicato uno scatto accompagnato dalla didascalia: “Happy birthday, my love”.