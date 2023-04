Ilary Blasi e il compleanno da favola con il suo Bastian: “Amore mio” | VIDEO

Ilary Blasi e il compleanno da favola con il suo Bastian: “Amore mio”

Compleanno da una mille e una notte per Ilary Blasi, che ha festeggiato i suoi 42 anni insieme al suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

La conduttrice de L’isola dei famosi, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato una serie di stories in cui è ritratta in una location esclusiva insieme al suo Bastian, che, a sua volta, sui social ha postato una foto in cui abbraccia la sua compagna scrivendo: “Buon compleanno amore mio”.

La cena esclusiva con il suo nuovo fidanzato ha permesso a Ilary Blasi di dimenticare i problemi che sarebbero sorti durante l’Isola dei famosi.

TV / Isola dei Famosi, Enrico Papi può lasciare il programma: “Ilary Blasi e vertici Mediaset sono furiosi” Gossip / Divorzio Totti-Blasi, a Ilary la villa dell’Eur ma il mutuo continuerà a pagarlo l’ex calciatore: la cifra astronomica

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice, così come i vertici Mediaset, non sarebbero affatto contenti dell’ingombrante presenza di Enrico Papi.

Ilary Blasi, infatti, avrebbe chiesto a Enrico Papi di ridimensionarsi nell’atteggiamento, dopo un inizio di programma sopra le righe. Lui non l’avrebbe presa bene. Inoltre, il furto della busta che si è visto in diretta, avrebbe fatto arrabbiare sia la conduttrice sia i vertici di Mediaset.

Addirittura non sarebbe escluso un possibile addio dell’opinionista al reality, anche se l’ipotesi più probabile è che il conduttore resti all’interno del programma “ridimensionando” la sua esuberanza.