Ilary Blasi, una sua amica confessa: “Ora è nuovamente felice. Totti? Si aspettava altro”

Ilary Blasi, dopo un periodo turbolento con la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha finalmente ritrovato la serenità iniziando anche una nuova love story. A rivelare come sia evoluta la situazione è un’amica della conduttrice che ammette di vedere Ilary ormai rinata e felice.

“È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore”, ha assicurato la donna al settimanale DiPiù. Poi parla anche del rapporto con Bastian, il nuovo compagno della Blasi: “Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto”.

L’amica di Ilary spiega che la donna ha detto di essere rimasta molto male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo rapporto con Noemi Bocchi: “Si aspettava più discrezione, l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”. La 41enne sarebbe molto presa dalla sua nuova relazione al punto di arrivare a: “Sfruttare ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti”.