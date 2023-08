Il ritorno in Rai di Elisa Isoardi: “Non dipende da questo Governo, chi mi ha voluta ha creduto in me”

Elisa Isoardi è entusiasta. A Gente, in una lunga intervista, parla del ritorno in Rai. Dal prossimo 16 settembre condurrà Linea Verde Life su Rai Uno. Rivela anche da quanti anni è single: la sua ultima relazione ufficiale è stata quella con Matteo Salvini.

“La fase che sto vivendo oggi è di rinascita, di sguardo nuovo sulla vita, di maggiore consapevolezza, come donna e come professionista”, spiega, parlando dei 40 anni compiuti. Si sente “più credibile, più forte, più centrata”.

Debutta nuovamente sulla rete ammiraglia dopo aver presentato Vorrei dirti che su Rai Due e a 3 anni dalla chiusura de La prova del cuoco. La Isoardi confida: “Lo vivo come un ritorno a casa e sono davvero felice! Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La prova del cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un po’ smarrita, non lo ricordo come un bel periodo”. L’hanno aiutata la madre Irma, 64 anni, e la sua forte fede.

Elisa ha partecipato a Ballando con le stelle. Ha anche accettato di fare la naufraga dell’Isola dei Famosi, ma sono state solo parentesi: “La felicità pura, però, è stata tornare in Rai e condurre Vorrei dirti che, un’esperienza importantissima, di alto valore”.

I maligni l’accusano che il ritorno sia merito dell’attuale governo, la presentatrice rigetta le insinuazioni: “Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra. Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. Ho visto tante Rai, è normale che sia così essendo un’azienda pubblica filo-governativa, ma se un artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità. Devo anche dire grazie al pubblico, che mi segue, mi vuol bene e mi scalda il cuore”.

Elisa è single: “Sono profondamente serena da sola. Ho tanti amici, amiche, non sono alla ricerca di un compagno a tutti i costi. La mia realizzazione personale non passa attraverso il rapporto di coppia. Quando sei innamorata sogni la famiglia, pensi per due, quando non lo sei più, vai avanti con te stesso. Nella mia vita, in questo momento, al primo posto c’è Elisa”.