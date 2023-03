Arriva la risposta, via social, di Heather Parisi dopo la discussa intervista della showgirl a Belve. In particolare, con un lungo post su Instagram, la ballerina ha risposto alla figlia Jacqueline, la quale ieri aveva rivelato di non avere da 10 anni alcun rapporto con la madre: “Mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”, aveva scritto la 23enne, nata dall’amore con il chirurgo Giovanni Di Giacomo, smentendo così le sue dichiarazioni in tv su una riappacificazione avvenuta nonostante la distanza geografica.

Parisi replica innanzitutto alle polemiche per la mancata risposta su Ultimo, il cantante fidanzato della figlia. “È contenta di essere la suocera di Ultimo?” le aveva chiesto Fagnani, e la showgirl aveva detto di non saperne nulla. “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: “è contenta di essere la suocera di Ultimo” ho risposto: “Di chi? Non so di cosa parli”. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo. Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia”, spiega la ballerina di Fantastico.

“So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro”, ha quindi proseguito. Spazio poi al rapporto con la figlia. “Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo. E aggiungo. Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti famigliari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio”, continua Parisi su Instagram

E ancora: “Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente. Purtroppo, l’empatia di tutti coloro che si abbeverano ai pozzi delle disgrazie altrui, siano essi giovani, madri, la stampa, i fans di qualche mia collega o il bestiario vario e avariato di avvoltoi che campano sul dolore altrui, non è mossa da sincera vicinanza, ma è mossa solo dalla volontà di ferire me”.

Infine: “Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha”, ha concluso: “A tutti coloro che speculano sul dolore e sulle altrui miserie umane dico, abbiate il coraggio di guardarvi dentro e chiedervi senza mentire se riuscite ad accettare le vostre di miserie”.