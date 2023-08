Chi è Havana Plevani, la nuova fidanzata di Rkomi

Chi è Havana Plevani, la nuova fidanzata di Rkomi? Il cantante è uscito alla scoperto mostrandosi sui social mentre bacia e abbraccia la ragazza con la quale si trova in vacanza alle Baleari.

A ufficializzare la relazione, in realtà, è stata proprio la giovane che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto e video inequivocabili proprio con Rkomi.

Chi è Havana Plevani

Havana Plevani, che su Instagram vanta poco meno di 5mila follower, è, come si definisce lei stessa sul socia, una content creator, modella nonché stilista di un brand di moda.

Al momento non si hanno altre informazioni su Havana Plevani se non che la ragazza vivrebbe a Milano e frequenterebbe il cantante dal maggio scorso.

Rkomi, solitamente restio a parlare della propria privata, non ha postato nulla sui suoi social riguardante la nuova fidanzata. Il cantante, che lo scorso anno ha partecipato a X Factor nel ruolo di giudice, la scorsa estate era salito alla ribalta della cronaca rosa per un flirt con Paola Di Benedetto, ritrovata poi proprio nel talent dove la modella era al timone dello speciale in onda prima e dopo il programma.