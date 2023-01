Il principe Harry andrà all’incoronazione del padre? Re Carlo ha perso la pazienza e medita vendetta

Il principe Harry andrà all’incoronazione? Re Carlo medita vendetta

Dopo l’uscita del libro di memorie del principe Harry, i tabloid inglesi non smettono di tenere puntati sulla famiglia reale i riflettori. Sono tante le voci che circolano su Buckingham Palace e, in particolare, le reazioni all’interno del palazzo.

Pubblicamente, infatti, la famiglia reale non ha rilasciato alcun commento. E ora, in vista dell’incoronazione di re Carlo III, il dubbio che Harry possa non esserci è sempre più concreto.

Non si sa ancora se sarà il re padre a non recapitare l’invito al duca di Sussex o se quest’ultimo rifiuterà di partecipare all’evento previsto per maggio 2023.

Nell’intervista a Tom Bradby, il duca di Sussex non ha risposto in merito alla questione: “Possono succedere molte cose tra adesso e allora”, ha risposto Harry quando gli è stato chiesto se ci sarà all’incoronazione del padre.

Una fonte avrebbe detto a The Sun che “Ci sono state discussioni tra la famiglia, inclusi Edoardo e Anna. Non vogliono che le conversazioni private all’incoronazione finiscano nell’edizione tascabile di Spare”.

La fonte ha spiegato inoltre che “La famiglia si aspetta che Harry e Meghan trovino un motivo per non essere lì”. E pare che la colpa sia proprio del libro pubblicato da Harry, Spare (Il Minore), che secondo i tabloid inglesi avrebbe definitivamente fatto perdere la pazienza a re Carlo.

Di certo, la famiglia reale non rilascerà dichiarazioni pubbliche. E, forse, nemmeno private. Secondo quanto riportato sempre dai tabloid, infatti, i reali ormai temono che ogni cosa detta in presenza di Harry possa essere svelata ai media in un secondo momento.