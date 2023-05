Gwyneth Paltrow e il sesso con Brad Pitt e Ben Affleck: “Uno era tecnicamente eccelso”

Gwyneth Paltrow e il sesso con Brad Pitt e Ben Affleck

Gwyneth Paltrow senza freni: l’attrice, che spesso parla di sesso dispensando consigli in merito, ha parlato senza troppi peli dei dettagli intimi con due suoi ex compagni, gli attori Ben Affleck e Brad Pitt.

L’interprete, infatti, è stata fidanzata con Brad Pitt dal 1994 al 1997 e con Ben Affleck dal 1997 al 2000. Ospite del podcast di Alex Cooper, Call Her Daddy, Gwyneth Paltrow ha risposto a diverse domande, tra cui quella su cui fosse il migliore dei due sotto le lenzuola.

“È davvero difficile, perché con Brad c’era una sorta di chimica perfetta” ha risposto l’attrice.

Gossip / Le confessioni hot di Christina Aguilera: “La sessualità è una cosa bellissima”

Per Gwyneth Paltrow l’interprete di Seven era “l’amore della vita”, motivo per cui il sesso acquistava una dimensione romantica: “Ma Ben era eccelso tecnicamente”.

“Non posso credere che mia figlia stia ascoltando questa roba” ha poi aggiunto l’attrice.

Oggi l’interprete è felicemente sposata con il regista Brad Falchuk: “Quando ci siamo lasciati per la prima volta, per un po’ siamo stati amici ma dopo ci siamo ritrovati, probabilmente circa 18 o 19 anni fa, qualcosa del genere, siamo rimasti in contatto nel corso degli anni. È una persona straordinaria, e un grande imprenditore, così creativo e capace. Lo amo davvero. Sono una sua grande fan”.