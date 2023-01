Corsa in ospedale per Guendalina Tavassi: “Mai visto tanto sangue in vita mia”

Brutto spavento per Guendalina Tavassi che, come ha raccontato lei stessa su Instagram, è stata costretta a una corsa in ospedale per un’improvvisa perdita di sangue dal naso. Guendalina ha postato una storia proprio dall’ospedale per tranquillizzare i suoi fan e spiegare quanto accaduto.

“Sto bene, nonostante le maledizioni sono ancora qui”, ha scritto Tavassi. “Ho iniziato a perdere sangue dal naso come fosse un rubinetto, quindi mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuto là, mi viene da vomitare ma tutto ok”, ha proseguito, aggiungendo che si sarebbe ordinata un panino e avrebbe seguito la puntata del Grande Fratello Vip.

Guendalina Tavassi avrebbe iniziato a perdere sangue dal naso dopo essere stata dal parrucchiere. “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia”, ha raccontato. Guendalina ha poi spiegato che per l’eccessiva perdita di sangue è svenuta. “Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”, ha concluso.