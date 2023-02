Guendalina Tavassi accusata di aver provocato una rissa al saggio di danza della figlia

Guendalina Tavassi accusata di aver provocato una rissa: lei nega

Guendalina Tavassi è finita al centro delle polemiche, dopo essere stata accusata di aver dato il La a una rissa scoppiata durante il saggio di danza della figlia. Lo riporta Repubblica.

Secondo quanto riporta Rep, la lite sarebbe esplosa per accaparrarsi dei posti a sedere. Pare però che la situazione sia degenerata a tal punto da rendersi necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Una testimone ha fatto il nome di Guendalina Tavassi: “L’ho vista. Si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”. A causa della bagarre lo spettacolo è saltato.

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex gieffina, che ha negato ogni accusa promettendo azioni legali. A Rep ha detto: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì”.

Guendalina Tavassi ha poi concluso: “Se la gente vuole dire caz*** perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.