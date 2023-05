Gué Pequeno pazzo di Annalisa: “Mette like a tutte le sue foto”

Il rapper Gué Pequeno seguirebbe con un certo interesse la cantante Annalisa: a lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi.

Secondo quanto afferma il magazine direttore da Alfonso Signorini, infatti, il cantante non perderebbe occasione di mettere like alle diverse foto pubblicate da Annalisa sul suo profilo Instagram.

“Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno, è pazzo della collega Annalisa” si legge sul settimanale di cronaca rosa, che poi aggiunge: “Lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è cool e focoso. A marzo, infatti, gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot“.

Spettacoli / Guè Pequeno posta su Instagram un video in cui fa sesso con una donna, poi lo rimuove

Secondo Dagospia, la cantante sarebbe fidanzata in gran segreto. Il sito di Roberto D’Agostino, inoltre, avanza l’ipotesi che tra i due possa esserci una futura collaborazione artistica.

Anche se Annalisa, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere la protagonista della nuova hit estiva di Fedez, tra l’altro nemico arcinoto del rapper, insieme agli Articolo 31.