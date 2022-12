Greta Scarano su Totti e Ilary Blasi: “Ho raccontato un grande amore, mi dispiace sia finita”

Greta Scarano fa parte del cast de “I migliori giorni”, la commedia a episodi diretta da Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, in sala il 1° gennaio. Il film è una nuova sfida per l’attrice romana, 36 anni, grandi occhi chiari in cui transitano tutte le emozioni possibili e una carriera vulcanica, da Suburra a Smetto quando voglio, che attualmente la vede sul set di Monte Olimpo di Ferzan Ozpetek e su Paramount+ nella serie Circeo (presto su Rai1).

L’attrice ha interpretato anche Ilary Blasi, la moglie innamorata e solidale di Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima. Alla domanda se avrebbe immaginato che quel matrimonio da favola potesse finire, risponde: “Francamente no. Ma sono una persona riservata, penso che siano fatti loro. Io ho raccontato un grande amore, com’era giusto fare in quel momento, e ora mi dispiace che sia finito”.

“C’è una maggiore attenzione ma la strada per la parità è ancora lunga – continua l’attrice – Il cinema rimane un’industria maschilista. Io ho la fortuna di essere stimata, ma tante attrici non godono di troppa considerazione: esiste un pregiudizio secondo cui il nostro sarebbe un lavoro leggero. Per farsi prendere sul serio una donna deve sempre faticare di più, anche nel cinema”.