Grande Fratello Vip, Taylor Mega e la relazione con Giaele De Donà

Ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 21 novembre 2022, Taylor Mega ha raccontato qualche dettaglio piccante sul flirt avuto con Giaele De Donà.

Le due, che ora sono molto amiche, avrebbero avuto una relazione nel corso di una vacanza trascorsa insieme a Capri, così come documentano anche le foto postate sui social.

“Io ho sempre avuto un debole per Taylor” ha ammesso Giaele nel corso del programma, mentre alla domanda di Alfonso Signorini se tra di loro ci fosse stato anche dell’intimità, Taylor Mega ha risposto: “Alfonso che ti devo dire , lei passava nuda…”.

Taylor Mega, anche lei in passato ex “reclusa” del Grande Fratello Vip si è rivolta poi all’amica affermando: “Mi manchi tanto. Sei stupenda, sei un diamante, non sei bigiotteria devi splendere. Io se venissi qua dentro e vedessi questa Giaele non avrei la stessa confidenza che ho con te fuori. Sei una donna forte. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. Puoi andare molto meglio. La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo. Ti ricordi quando stavamo a Capri e mi dicevi che sembravo una nonna? Ora sei tu la nonna”.

A confessare la relazione tra le due era stata proprio Giaele De Donà, la quale a fine settembre aveva rivelato: “L’ultima amica che ho adesso a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”.