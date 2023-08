Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, la prima intervista di coppia dopo 3 anni insieme

Dopo 3 anni insieme Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si concedono la prima intervista di coppia sulle pagine di Chi, che li ha fotografati nella casa estiva dell’attore, a Santa Marinella, località balneare vicino Roma. Il settimanale regala ai due la cover del giornale. Il 38enne e la politica 42enne, solitamente molti riservati e schivi, si svelano e raccontano com’è nato il loro amore.

E’ stato un colpo di fulmine il loro. Berruti confida: “La prima volta che ci siamo incrociati è stato nel 2015. Ero un povero attore e lei, invece, era già ministro! Uscivo dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”.

Berruti era legato a un’altra in quel momento. Maria Elena precisa: “Giulio era fidanzato con una ragazza e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti”. “Dopo quel primo incontro ho subito pensato che prima o poi mi sarei fidanzato con Maria Elena… – continua il romano – Avevo percepito qualcosa di speciale tra noi, anche se ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi”.

I primi mesi la loro relazione ha scatenato alcuni hater. “Sui social leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All’estero non sarebbe successo”, dice lui. “In realtà facciamo una vita normale. Giulio ha due lavori e io cerco di mantenere il mio impegno come avvocato. Provo a dimostrare che i pregiudizi sono sbagliati, ma se fai politica non puoi piacere a tutti”, sottolinea lei.

Arriva la domanda sulla possibile data di nozze. “Aspetto che Giulio me lo chieda”, fa sapere la Boschi. Berruti ironizza: “Anche io che lo faccia lei… Scherzo! Non c’è una data, ma prometto che appena verrà fissata ‘Chi’ sarà il primo a saperlo”.