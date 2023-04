L’influencer Giulietta Cavaglia perde l’aereo e sbotta sui social | VIDEO

Disavventura per l’influencer Giulietta Cavaglia, che sui social ha raccontato di aver avuto un attacco di panico dopo aver perso un volo da Barcellona, dove era in vacanza.

L’ex Tronista di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram in una serie di stories in cui è apparsa prima in lacrime e poi visibilmente alterata.

Secondo quanto raccontato, Giulietta Cavaglia non sarebbe potuta salire sull’areo perché arrivata in ritardo al gate. L’influencer si è scagliata contro una hostess che, a suo dire, non avrebbe chiuso un occhio nonostante tutti i passeggeri non fossero a bordo del velivolo.

“Siamo arrivati 3 minuti in ritardo al gate e non ci fanno passare – dice piangendo l’influencer – Siamo in ritardo di 3 minuti e non ci fanno passare, ci sono ancora le persone che stanno imbarcando. Faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole”.

Poi il duro attacco alla hostess: “Vi dico solo che non ha voluto fornirmi nome e cognome per fare reclamo alla compagnia, questo dimostra la qualità del servizio. Complimenti, ottimo lavoro. L’aereo è ancora qui, è pure in ritardo”.

L’ex Tronista, poi, ha rivelato di aver avuto un attacco di panico: “Non riesco a respirare, ho avuto un forte attacco di panico… non è proprio giusto, la gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose, ma siete veramente delle me**e, dovete chiudere. Non avete rispetto”.

“Lo so che perdere il volo non è la fine del mondo, ma avere attacchi di panico per una hostess di me**a sì” ha poi aggiunto in una successiva stories l’influencer, che è riuscita a tornare a casa imbarcandosi sul volo successivo.