Giulia De Lellis e il viaggio da incubo verso New York

È stato un vero e proprio viaggio da incubo quello intrapreso da Giulia De Lellis in direzione New York: a raccontare la diverse disavventura è stata la stessa influencer sui social.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex volto di Uomini e donne ha riassunto tutte le disavventure vissute nelle ultime 24 ore mentre tentava di raggiungere la meta prescelta per festeggiare il Capodanno.

In una prima immagine in cui ha raccontato di aver trascorso una nottata “devastante”, Giulia De Lellis si è mostrata seduta all’aereoporto di New York.

“Non siamo riusciti a prendere una coincidenza per via dei ritardi interni, purtroppo non a causa nostra. Questo ci ha distrutto il viaggio di andata, facendoci perdere prenotazioni e altre coincidenze che avevamo, insomma… un disastro” ha scritto l’influencer.

Giulia De Lellis, quindi, ha cambiato aeroporto e diversi voli prima di arrivare alla prima destinazione e scoprire che i bagagli erano spariti.

Il volo per la sua destinazione finale, però, è stato annullato “causa tramonto”, motivo per cui l’influencer ha dovuto affrontare un viaggio notturno in mare: “Vorrei buttarmi in mare e iniziare a nuotare pur di non sentire la gente vomitare. Ma sfido chiunque a non farlo in una situazione simile”.

Alla fine, Giulia De Lellis è riuscita ad arrivare a destinazione, ovvero a Saint Barth, nei Caraibi: “Ciao bastardi, ce l’ho fatta”.