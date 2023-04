Giulia De Lellis replica agli attacchi degli haters: “Siete delle bestie”

Giulia De Lellis replica agli attacchi ricevuti dagli haters sui social dopo aver mostrato un video in cui mostrava un trattamento del viso per nascondere le imperfezioni della sua pelle.

L’influencer, infatti, non ha mai nascosto i suoi problemi con l’acne: in un video postato sul suo profilo Instagram, l’ex Corteggiatrice di Uomini e Donne, si è mostrata acqua e sapone per poi essere truccata da un make up artist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M R D A N I E L (@mrdanielmakeup)

Un filmato che è stato commentato da numerosi follower, inclusi diversi haters che hanno criticato Giulia De Lellis per le imperfezioni della sua pelle.

“Ho letto commenti che mi hanno pietrificata” ha poi scritto l’influencer in un posto pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

“Sto facendo un trattamento al viso, Vedete la mia pelle così provata perché tanti aghi la perforano creando micro ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all’apparato riproduttivo. L’ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire” ha aggiunto Giulia De Lellis.

“Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza, forse non è di casa dalle vostre parti e questo lo comprendo, ma informatevi prima di parlare come bestie. Se avessi nascosto le mie problematiche alla pelle (e avrei potuto) non sarei stata in pace con me stessa e non avrei oggi la mia linea di prodotti che mi ha permesso di capire cosa serve a una pelle sana e a una più sfortunata”.

L’influencer, poi, conclude: “Riflettete… io dormo serena, ma ci sono persone che fanno più fatica e per colpa di gente come voi non escono neanche di casa”.