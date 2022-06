Paura per Giulia De Lellis: “Ho preso il Covid in forma aggressiva, sono state le ore peggiori della mia vita”

Giulia De Lellis positiva al Covid per la seconda volta

Assente dai social da qualche giorno, Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi follower di essere risultata nuovamente positiva al Covid e di aver contratto il virus in una forma molto aggressiva.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha scritto: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”.

L’ex volto di Uomini e donne, poi, ha pubblicato una foto di alcune fette di pane con un po’ d’olio scrivendo: “Il mio primo pasto dopo due giorni”.

Giulia De Lellis aveva contratto il Covid già a gennaio raccontando la sua ansia e la sua ipocondria. “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato” aveva scritto all’epoca l’influencer.