Giulia De Lellis: “Come ho conosciuto Iannone? Al nostro primo incontro c’era anche Damante”

Giulia De Lellis racconta il suo primo incontro con Iannone

Giulia De Lellis in un’intervista racconta il suo primo incontro con il suo attuale fidanzato Andrea Iannone. La giovane influencer di Roma continua a parlare della sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone e lo fa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale F. Nel corso della conversazione, Giulia De Lellis ha rivelato il momento in cui ha incontrato per la prima volta quello che oggi ritiene essere l’amore della sua vita.

“L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva “memorizzata”, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”, ha detto la 23enne di Ostia.

È un momento importante, questo, per Giulia De Lellis. Il prossimo 17 settembre, infatti, nelle librerie esce il suo primo libro: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

“Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena”, ha detto la giovane influencer.

“Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa”, ha spiegato ancora De Lellis. “All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione, non ignoratela. Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra”, ha continuato. “Lui molto abile. Per farla passare sotto il naso a me ce ne vuole”, ha concluso l’influencer.