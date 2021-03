Giulia De Lellis e i consigli per le donne: “Non mettere pigiami merd…i, sempre in ordine”. È bufera

I consigli di Giulia De Lellis per il “fidanzamento perfetto”: scoppia la bufera

Nuova bufera su Giulia De Lellis e sulle sue ultime dichiarazioni su Instagram. L’influencer, fidanzata con Carlo Gussalli Beretta (il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta), ha condiviso una serie di Stories nelle quali dispensa alle donne consigli per il “fidanzamento perfetto” scatenando polemiche.

Donne, se state male o se non siete al top della vostra forma dovete ricordarvi sempre di curare il vostro aspetto, secondo Giulia De Lellis. “Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, figuriamoci in love. – scrive su Instagram – Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi… in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci”. E ancora: “Non mettere pigiami merd…i, calze imbarazzanti, cerco di stare comunque in ordine”.

Oppure: “Niente pipì o popò insieme, io nel mio caso non faccio popò ma fiorellini, pensate voi…” scrive Giulia De Lellis spiegando come si comporta nella relazione con Carlo Gussalli Beretta. E ancora: “Sapete che sta arrivando? Fatevi trovare profumate, anche se comode…”. Poi: “Vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali. Ok cenare a casa in pigiama tutte le sere, ma ogni tanto tacco 10 e una tirata da giro ci sta”.

