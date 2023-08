Giorgia Soleri in lacrime: “Mio padre operato d’urgenza, con lui un rapporto complicato”

Giorgia Soleri, nelle ultime ore ha voluto spiegare ai suoi fan il motivo della sua assenza dai social. E lo ha fatto attraverso le sue Instagram stories.

“In questi giorni mi avete mandato tantissimi messaggi di vicinanza e ci tenevo a ringraziarvi di questo – ha sottolineato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -. Io speravo che la situazione si risolvesse più velocemente e invece non è così. Pensavate fosse mia mamma però per fortuna non si tratta di lei ma c’entra il mio papà. Lui è stato ricoverato un paio di settimane fa ma è peggiorato ed è stato operato d’urgenza e ad oggi la situazione non va bene. Per questo motivo sono a Milano. Tra l’altro chi mi segue da un po’ di tempo sa che ho un rapporto estremamente complesso con il mio papà. Quindi è doppiamente complicato questo momento”.

Poi, ha aggiunto: “Ho passato gli ultimi dieci anni della mia vita a essere terrorizzata che il mio papà morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui che è l’unico argomento che nei 12 anni di psicoterapia non sono mai riuscita ad affrontare: il grande trauma della mia vita. Per questo motivo mi vedete meno presente in questi giorni perché sto cercando comunque di continuare a fare la mia vita pur andando tutti i giorni in ospedale da mio padre. Per cui cerco di non lasciarmi andare, di non pensare al peggio e vedere come va”.