Giorgia Soleri chiude i suoi account social: “Basta con chi nega il mio dolore”

Giorgia Soleri dice addio ai social: la scrittrice e influencer, infatti, ha chiuso i suoi profili Instagram e Twitter subito dopo essersi sfogata contro chi l’aveva attaccata per la sua malattia.

“Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore. Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore” aveva scritto nelle stories Instagram prima di sparire sui social.

Giorgia Soleri, compagna del frontman dei Maneskin Damiano David, soffre di vulvodinia e di fibromialgia, due malattie croniche che, oltre al dolore, le provocano gonfiore addominale.

“Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni” aveva scritto sui social l’influencer, criticata dagli hater che l’hanno accusata di essere “grassofobica”.

M”i dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che (a volte) non ce la fa più” aveva aggiunto Giorgia Soleri.

“Sì, c’è chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia. Brave le persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni. Io non riesco e a volte avrei solo bisogno di urlare basta” aveva concluso l’influencer prima di prendere la decisione di chiudere (almeno momentaneamente) tutti i suoi account social.