Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in vista

Metti a Natale una proposta di matrimonio ed è così che Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. Lo hanno annunciato entrambi con due post sui rispettivi profili social. “She said yes”, scrive il nuotatore di fianco all’emoj di un anello con brillante. “Ti amo da morire”, gli risponde a distanza la showgirl.

I due stanno insieme da circa due anni e da tempo si vociferava di nozze in vista. Il fatidico momento della proposta è finalmente arrivato sotto l’albero di Natale.

“Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento”, scrive Giorgia Palmas su Instagram. “Ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Sono la persona più felice del mondo”.

Magnini e Palmas hanno entrambi 37 anni. Il nuotatore ha alle spalle diverse storie d’amore, tra cui la più celebre è quella con la collega Federica Pellegrini, ma finora non si era mai spinto al grande passo. Nel passato della showgirl sarda, invece, c’è un altro matrimonio: quello con l’ex calciatore Davide Bombardini, con cui ha avuto una bambina nel 2008.

