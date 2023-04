Chi è Giorgia Cardinaletti, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Sarebbe Giorgia Cardinaletti la nuova fidanzata di Cesare Cremonini: lo sostiene Chi, il settimanale di cronaca rosa che per primo aveva parlato della relazione tra l’ex cantante dei Lunapop e “un’affascinante giornalista della Rai”.

Il magazine non aveva svelato il nome, mentre, poco dopo, il sito Dagospia aveva dato seguito all’indiscrezione sostenendo che la nuova fiamma di Cremonini fosse sì una giornalista, ma non della Rai, bensì di Sky, aggiungendo, inoltre, nome e cognome della presunta fidanzata, ovvero Vera Spadini.

Ora Chi è tornato sull’argomento rivelando che la nuova fidanzata di Cesare Cremonini è la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

I due non hanno né confermato né smentito la notizia, mentre sui social è partita la caccia all’indizio.

Scrutando il profilo Instagram della giornalista, infatti, alcuni follower hanno notato che la giornalista lo scorso novembre ha assistito a un concerto di Cesare Cremonini con il quale si è scattata successivamente una foto nel backstage.

“Share the love, si vola con Cesare Cremonini” è la didascalia scritta da Giorgia Cardinaletti: secondo alcuni sarebbe proprio in quell’occasione che i due si sarebbero conosciuti e innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Cardinaletti (@giorgiacardinaletti)

Chi è Giorgia Cardinaletti

Classe 1987, marchigiana, è nata a Fabriano il 23 aprile. Molto legata alla sua città d’origine, dopo il liceo classico si trasferisce a Perugia per studiare e si laurea in Lettere a indirizzo storico. Frequenta la scuola di giornalismo della Rai a Perugia, dal 2012 è giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Tra i suoi primi incarichi, c’è stato quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di Rai News 24. Appassionata di sport, è inviata per la Formula 1 e conduce nel 2016 la trasmissione Pole Position. Nello stesso anno entra a far parte della storica trasmissione La Domenica Sportiva, dove resta fino al 2019, e che ha condotto con Alessandro Antinelli.

Nell’agosto 2019 lascia lo sport ed entra a far parte della redazione del Tg1, come inviata e conducendo le edizioni 60 secondi e quella notturna, successivamente nell’edizione di mezzasera. Nel 2020, durante Sanremo, è stata chiamata a condurre Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival, in onda su RaiPlay. Dal 2022 è una delle conduttrici dell’edizione delle 20 del Tg1.