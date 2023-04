Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini, i rumors: “È Vera Spadini”

Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? Se lo stanno chiedendo diversi utenti dopo la notizia lanciata dal settimanale Chi, secondo cui il cantante avrebbe una relazione con una “affascinante giornalista della Rai”.

Subito dopo l’indiscrezione è partita la caccia all’identikit, ma ad aggiungere un ulteriore dettaglio è stato Dagospia. Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, infatti, la nuova fidanzata di Cesare Cremoni sarebbe sì una giornalista, ma non lavorerebbe in Rai, ma bensì a Sky.

Non solo, Dagospia fa nome e cognome della presunta fiamma dell’ex cantante dei Lunapop: si tratterebbe di Vera Spadini, giornalista che segue la MotoGP come inviata di Sky Sport.

I diretti interessati per il momento non hanno commentato le indiscrezioni. Cesare Cremonini è reduce dalla fine della relazione con Martina Maggiore, per la quale aveva scritto la canzone Giovane stupida.

“Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto” aveva scritto sui social network lo scorso gennaio la studentessa 26enne.

“Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io” aveva aggiunto la giovane senza specificare quali fossero stati i motivi della rottura.