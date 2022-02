Chi è Martina Margaret Maggiore, la fidanzata di Cesare Cremonini ospite oggi a Sanremo 2022

Chi è Martina Margaret Maggiore, la fidanzata di Cesare Cremonini (ospite stasera al Festival di Sanremo 2022)? La compagna del famoso cantautore bolognese è una ragazza, studentessa, di Bologna. I due sono molto riservati. Si sarebbero conosciuti nel 2018 e da allora stanno insieme e vivono nella loro città. Martina è originaria di Rimini, ha 21 anni e studia all’Università. Cesare e Martina hanno 20 anni di differenza. La fidanzata è balzata alle cronache con l’uscita del disco “Giovane stupida” a cui è dedicata. Il videoclip e la canzone in toto è forse il racconto della relazione tra i due. Cesare Cremonini racconta in sostanza la differenza generazionale che c’è tra lui e la sua fidanzata. Essendo lei molto giovane non conosce magari alcuni personaggi più vicini alla personalità e alla vita del fidanzato. “Ho chiesto a Martina di realizzare la cover della canzone a lei dedicata per “vendicarsi” – la parole di Cesare Cremonini -. Mi è piaciuta subito e ho deciso di tenerla così! Banksy levati. ‘Giovane stupida’ è una canzone per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale. Poteva nascere solo oggi, nel pieno di un’epoca di trasformazioni senza precedenti, in cui la digitalizzazione sta creando un nuovo universo culturale. Eppure, incredibilmente, l’amore se ne frega sempre, non tiene conto di queste distinzioni e vince”.

Ex fidanzate

Abbiamo visto chi è la fidanzata di Cesare Cremonini oggi, ma le altre storie dell’artista? La relazione più da copertina avuta da Cesare Cremonini (ospite oggi al Festival di Sanremo 2022) è sicuramente quella con la collega Malika Ayane: i due sono stati insieme un anno, dal 2009 al 2010. I motivi della rottura sono rimasti a lungo un mistero, fino a quando la celebre cantante non ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi a cosa fossero dovuti: “Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio ha reagito appunto come un bambino. Però siamo rimasti uniti”, ha detto. Oltre a Malika Ayane, due sono le fidanzate conosciute del cantante ex Lunapop: una è Erika Monti, con il quale ha avuto una relazione durata – tra tira e molla – circa 9 anni. Da tre anni, invece, il cuore di Cesare Cremonini batte, come detto, per Martina Margaret Maggiore: attuale fidanzata del cantante.