Gianni Sperti biondo: “Avevo bisogno di cambiare”

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino, ha cambiato look e ha deciso di diventare biondo. Uno stravolgimento che nasconde un desiderio di cambiamento più profondo, che non riguarda soltanto l’aspetto esteriore. A spiegarlo è lui stesso in un lungo post Instagram: “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”, scrive Gianni Sperti sui social.

