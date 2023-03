Gf Vip, Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini ha finalmente rotto il silenzio su Spinalbese. Dopo l’esperienza nella Casa del Gf Vip, i due ex gieffini avevano ammesso di provare qualcosa di speciale l’uno per l’altra, qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ma la loro filosofia era stata “Vediamo come va“. In merito alla questione – seppur non in maniera del tutto esplicita – nei giorni scorsi era già intervenuto lo stesso Antonino Spinalbese. A seguito di un commento da parte di un utente sotto ad un suo post Instagram l’ex gieffino si era lasciato andare a delle rivelazioni inedite e spiazzanti. Facendo intendere di riferirsi al rapporto con Ginevra Lamborghini e a come erano andate realmente le cose: “Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”.

Nelle ultime ore a sciogliere ogni dubbio e a rivelare tutta la verità è stata Ginevra Lamborghini. Ospite a CasaChi, la cantante ha fatto chiarezza sull’argomento, spiegando che la relazione si è conclusa prima di iniziare: “Siamo rimasti amici. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa. Abbiamo cominciato questa amicizia e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se dall’altra parte mi mantengo aperta, mi mantengo morbida. Se vedo il classico ‘vediamo come va’ che non presuppone doveri nei confronti dell’altro, io lascio perdere tutto. Io sono più per vedere come va e poi, se le cose procedono bene, decido di proseguire e andare avanti oppure fermarmi qui. In questo caso non si è aperto ma va bene”.