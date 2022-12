Francesco Totti e Noemi Bocchi: iniziato il trasloco nella nuova casa a Roma Nord

Negli scatti c’è anche Totti, con un amico e qualche tecnico per predisporre al meglio gli spazi dell’appartamento, mentre la ditta traslochi trasporta i mobili dalla casa di Bocchi. Lei, probabilmente per non farsi riconoscere, prova a nascondersi dalle telecamere, coprendosi il più possibile con un parka verde.

E Ilary Blasi? A lei non è andata di certo male. Alla showgirl rimarrà la maxi-villa dell’Eur con 25 camere, spa, palestra e campi sportivi all’aperto. Con lei anche i figli, Christian e Chanel, i quali senza dubbio faranno avanti e indietro dalla nuova casa del papà. Soprattutto da quando Totti a regalato loro due macchinette per spostarsi in autonomia per le strade della Capitale. E poi, la mamma sarà spesso via. Ora che ha ritrovato la felicità fra le braccia di un imprenditore di Francoforte non perderà occasione per salire su un aereo e partire alla vota della Germania.