Per molti è il matrimonio dell’anno. Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, si è sposata con il suo Riccardo Nicoletti al Castello di Rivalta, nel piacentino. Nozze poco social, cosa che fa quasi scalpore quando c’è di mezzo il cognome Ferragni. Eppure della cerimonia si trovano poche foto.

Per la sposa un abito con scollo a cuore in pizzo con lungo strascico di Atelier Emè e romantici guanti. Per Riccardo un completo sartoriale firmato Luigi Bianchi.

Francesca è arrivata accompagnata dai genitori, Marco e Marina ( la madre della sposa in abito rosa di pizzo). Il colore scelto degli sposi per gli allestimenti floreali sono il giallo e il bianco. Chiara Ferragni e la sorella Valentina, insieme alle amiche della sposa Fiorella D’Amore e Simona Zanisi, sono state le damigelle, e hanno optato per un vestito azzurro. Per la sposa, capelli raccolti morbidamente e make up curato in ogni dettaglio. Presente anche Max Pezzali con la moglie tra gli ospiti della cerimonia.

Le nozze sono state organizzate dalla wedding planner milanese Ilaria Badalotti, mentre la torta è opera di Roberto Ramperti. Gli inviti invece sono stati dipinti a mano e rappresentano la famiglia degli sposi con il piccolo Edoardo seduto sul divano e il cane Gabriella a fare da guardia. Di seguito alcune delle foto apparse sui social del matrimonio.