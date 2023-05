“Fu inaspettato”: Francesca Fagnani rivela come Enrico Mentana le diede il primo bacio

Francesca Fagnani conquista la copertina di Vanity Fair e si racconta al settimanale, che ‘ha incoronata “conduttrice dell’anno”. “La prima serata in tv per Belve mi venne offerta un mese e mezzo prima della messa in onda”, ha detto la giornalista, 46 anni, parlando della sua trasmissione su Rai2. “La verità è che nessuno ci voleva andare in quello spazio perché c’erano, nell’ordine, la Champions, tre programmi d’informazione, una fiction e a un certo punto pure Le Iene. Mancava solo la’ pocalisse. Io credo che nella vita te la devi giocare: l’ho fatto con un programma di sole parole senza servizi, senza foto, senza balletti. È andata bene”.

Nell’intervista, la conduttrice ha commentato anche l’addio di Fabio Fazio alla tv di stato. “È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori”, ha affermato Fagnani, che ha detto di guardare a Maria De Filippi, oltre a maestri come Giovanni Minoli e Michele Santoro. “De Filippi è tecnicamente formidabile. Uomini e donne non è il mio programma ma sto attenta a liquidare con snobismo chi fa quelle cifre. Per valutare fenomeni come loro bisogna togliersi l’aria da fighetti”.

Fagnani dedica anche alcune parole sulla malattia di Michela Murgia e di Concita De Gregorio, che proprio su Belve ha rivelato di aver avuto un tumore. “Ammiro la loro forza e la lucidità che hanno di pensare parole così giuste, così profonde per descrivere quello che stanno attraversando. Ma la malattia è la mia paura più grande. Io non riesco nemmeno a pensarmi in quella condizione. È la cosa che mi spaventa di più al mondo”.

La conduttrice ha confermato di essere ipocondriaca. “L’altra sera ero a cena da amici e mi sono fatta fare una diagnosi da Carlo Verdone per una macchia che avevo in fronte. E’ una caz*ata, ha detto Carlo. ‘Non ti devi mai preoccupare delle macchie rosse, solo di quelle beige o marroni’”. Una “maniaca dell’igiene”, tanto da portare con sé i trucchi per il servizio fotografico. “Ovvio, da sempre, da prima del Covid. Io ho aggiunto solo la mascherina, il resto lo facevo già tutto da sola”.

Spazio anche per la sua relazione con il collega Enrico Mentana. Il primo bacio? “Me lo ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”. Un altro riferimento è nella risposta alla domanda su come “abbassare l’ego delle persone”. “Per esempio, non facendoli sentire delle rockstar quando tornano a casa”.