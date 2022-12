Briatore massacrato sui social per il nuovo tatuaggio in onore del figlio

Flavio Briatore si è tatuato un falco in onore del figlio Nathan Falco. Sotto al grande disegno del falco è impressa anche la data di nascita del figlio avuto da Elisabetta Gregoraci 12 anni fa: 2010.

Non c’è limite d’età quando si vuole imprimere “per sempre” sulla pelle un tribale, un disegno old school che abbia uno specifico significato. Ma questa volta, il falco scelto da Briatore ha lasciato tutti perplessi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Il noto imprenditore italiano ha postato un video e condiviso un reel du Instagram per raccontare a tutti i suoi follower ciò che aveva fatto. E i commenti non hanno tardato ad arrivare.

C’è chi ne apprezza l’intento come Heidi Klum, la modella da cui l’imprenditore piemontese ha avuto la prima figlia Leni, mai riconosciuta dallo stesso Briatore in accordo con la mamma, ma ai più il disegno non è piaciuto.

“A 80 anni un po’ di pudore”, “È un pollo arrosto”, “Sembra un piccione” e “Più piccolo era meglio” e ancora “‘Na cafonata pazzesca”. Briatore però non è caduto nella rete degli haters e ha deciso di non replicare a nessun commento. Certo che il suo gesto a suo figlio Nathan Falco sia piaciuto.