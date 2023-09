Flavio Briatore dimagrito: “Sto benissimo” | VIDEO

Flavio Briatore è apparso piuttosto dimagrito nel corso della puntata d’esordio di È sempre Cartabianca, in onda martedì 5 settembre su Rete 4, in cui era ospite.

La perdita di peso dell’imprenditore è apparsa così evidente che perfino Bianca Berlinguer, nell’accogliere il suo ospite, ha chiesto: “Sta bene?”.

“Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare. Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua” ha risposto Briatore, che ha comunque deciso di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda postando un video sul suo profilo Instagram.

“Sto benissimo, sono in salute e in forma! Grazie a tutti i miei follower (poi vi racconterò la mia dieta)” ha scritto l’imprenditore nella didascalia del video.

Nel filmato, quindi, Briatore afferma: “Ho visto che molti siti parlano di Flavio Briatore dimagrito, ‘forse non sta bene’. Invece no, non è così. Sì, sono dimagrito, è vero. In un anno ho perso 20 chili ho fatto una dieta particolare con cui ci sono arrivato”.

“Per cui non preoccupatevi, sarà ancora con voi spero per molto tempo, anzi essere dimagriti significa più salute a un certo punto sopportare un peso importante non fa bene a nessuno, faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e tra un pasto e l’altro faccio passare 16 ore. Poi con calma scriverò la nostra dieta” ha aggiunto l’imprenditore.

Briatore, poi, ha parlato della sua ospitata nel programma di Rete 4: “Poi vi volevo ringraziare per martedì sera, sono stato dalla Berlinguer, prima volta a Mediaset, è stato un trionfo. Grazie che mi seguite e non preoccupatevi, io sto da dio”.