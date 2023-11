In casa Ferragnez è già Natale, il prezzo dell’albero e degli addobbi è da capogiro: ecco quanto costano

In casa Ferragnez è già Natale, il prezzo dell’albero e degli addobbi

In casa Ferragnez il Natale è arrivato in anticipo: Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che mostrano l’albero già decorato nella nuova casa dove lei, Fedez e i figli Leone e Vittoria andranno presto ad abitare.

“Ancora non ci siamo trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale dei sogni nella nuova casa” ha scritto l’imprenditrice digitale, che poi ha ringraziato il designer Vincenzo Dascanio per gli addobbi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma quanto costano gli addobbi e l’albero di Natale voluto da Chiara Ferragni? A fare i “conti in tasca” all’influencer è stato il quotidiano Leggo.

Secondo il giornale, infatti, Chiara Ferragni si era rivolta a Vincenzo Dascanio già nel 2020. In quell’occasione, l’imprenditrice digitale aveva speso 200 euro per l’albero e quasi 3000 euro per addobbi e luci. Visto gli aumenti dei prezzi registrati dal 2020 al 2023, dunque, la cifra spesa potrebbe essere superiore a quella del 2020, sempre secondo Leggo.

L’albero di Natale dei Ferragnez ha attirato le critiche dei soliti haters che hanno criticato l’influencer per essersi affidata a un designer anziché montarlo insieme ai propri figli.